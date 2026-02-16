Rottamazione auto svolta per i veicoli con fermo | chi non dovrà più pagare il bollo e da quando

Il governo ha approvato una nuova legge che, a partire da venerdì 20 febbraio, consente di eliminare i veicoli con fermo amministrativo dai registri ufficiali, facilitando così la loro cancellazione e rottamazione. Questa misura riguarda molte auto ferme da tempo, che ora potranno essere cancellate senza dover più pagare il bollo, alleggerendo così il peso di tasse arretrate per i proprietari.

Da venerdì 20 febbraio entra in vigore una legge che permette di cancellare le auto sottoposte a fermo amministrativo da tutti i registri e di rottamarle. Via libera anche alla rottamazione forzata da parte dei Comuni. È una novità per chi, fino a oggi, doveva continuare a pagare il bollo su vetture inutilizzabili: sono quattro milioni le "auto fantasma" in Italia. Ecco come funzionerà.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel 2026, i proprietari di veicoli con fermo amministrativo o destinati alla rottamazione affrontano cambiamenti significativi, come spiega Federcarrozzieri.

Da venerdì, gli automobilisti potranno rottamare le auto ferme da tempo senza dover pagare il bollo, una novità che mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.