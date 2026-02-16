Rottamazione auto svolta per i veicoli con fermo | chi non dovrà più pagare il bollo e da quando
Il governo ha approvato una nuova legge che, a partire da venerdì 20 febbraio, consente di eliminare i veicoli con fermo amministrativo dai registri ufficiali, facilitando così la loro cancellazione e rottamazione. Questa misura riguarda molte auto ferme da tempo, che ora potranno essere cancellate senza dover più pagare il bollo, alleggerendo così il peso di tasse arretrate per i proprietari.
Da venerdì 20 febbraio entra in vigore una legge che permette di cancellare le auto sottoposte a fermo amministrativo da tutti i registri e di rottamarle. Via libera anche alla rottamazione forzata da parte dei Comuni. È una novità per chi, fino a oggi, doveva continuare a pagare il bollo su vetture inutilizzabili: sono quattro milioni le "auto fantasma" in Italia. Ecco come funzionerà.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo, addio al bollo: cosa cambia
Nel 2026, i proprietari di veicoli con fermo amministrativo o destinati alla rottamazione affrontano cambiamenti significativi, come spiega Federcarrozzieri.
Da venerdì gli automobilisti potranno rottamare le auto sottoposte a fermo e non pagare più il bollo
Da venerdì, gli automobilisti potranno rottamare le auto ferme da tempo senza dover pagare il bollo, una novità che mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Auto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; Auto con fermo amministrativo: dal 20 febbraio via libera alla rottamazione dei veicoli fuori uso; Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo, addio al bollo: cosa cambia; Auto da demolire, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli.
Svolta sulle auto sottoposte a fermo amministrativo. Ora si potranno rottamareDa venerdì 20 febbraio 2026 via alla procedura al PRA per la demolizione del mezzo e l'interruzione del pagamento del bollo, senza estinguere i debiti pregressi ... ilfattoquotidiano.it
Auto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoliIn arrivo il database delle auto difettose non sottoposte ai richiami delle case costruttrici, mentre una nuova legge consente la radiazione e demolizione dei veicoli bloccati: un milione da rottamare ... corriere.it
Auto con fermo amministrativo: da venerdì via libera alla rottamazione x.com
Abbiamo presentato una proposta di Legge recante “Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025 - facebook.com facebook