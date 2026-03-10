Petrolio crolla a 90$ | l’Europa rimbalza

Martedì 10 marzo 2026, i mercati finanziari hanno mostrato una forte variazione, con il prezzo del petrolio che è sceso rapidamente da circa 120 dollari a 90 dollari al barile. La fluttuazione ha coinvolto i mercati europei, che hanno reagito a questa discesa. La situazione evidenzia come i valori del greggio possano cambiare drasticamente in breve tempo.

La volatilità dei mercati finanziari ha registrato una svolta significativa martedì 10 marzo 2026, con il prezzo del petrolio che ha subito un crollo verticale dai quasi 120 dollari al barile fino a toccare quota 90 dollari. Questo ribasso improvviso è stato innescato dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha annunciato che il conflitto in corso con l'Iran terminerà molto presto. L'impatto di questa notizia si riflette immediatamente sui mercati azionari europei, che hanno reagito positivamente alla riduzione della tensione geopolitica e al calo dei costi energetici. Mentre il greggio Brent ha mostrato un andamento simile ai future sul WTI, anche il gas europeo trattato ad Amsterdam ha subito un calo del 14,5%, scendendo a 48,26 euro per megawattora.