Petrolio a 105$ | Tokyo crolla del 5,2% e l’Asia trema

Le quotazioni del petrolio hanno raggiunto i 105 dollari al barile e a Tokyo il mercato ha registrato un calo del 5,2%. Questo crollo ha causato una forte reazione nei mercati asiatici, che hanno visto variazioni significative nelle negoziazioni. La situazione ha portato a una notevole incertezza tra gli operatori e ha avuto ripercussioni immediate sui listini della regione.

Le quotazioni a Tokyo hanno subito un crollo del 5,2% mentre il prezzo del greggio schizza oltre i 105 dollari al barile. Questo scenario si è delineato lunedì 9 marzo 2026 in seguito all’espansione dei conflitti nel Medio Oriente e agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Il mercato azionario asiatico registra una contrazione generalizzata che tocca pesantemente anche le piazze cinesi e indiane. Lo yen si indebolisce significativamente contro il dollaro e l’euro, riflettendo la vulnerabilità giapponese alle fluttuazioni delle materie prime. La tempesta finanziaria colpisce i mercati emergenti e maturi. L’onda d’urto partita da Tokyo non si ferma ai confini nazionali ma si propaga attraverso l’intero continente asiatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

