Screen International Garden torna al Festival di Cannes 2026

Lo Screen International Garden sarà presente anche nel 2026 al Festival di Cannes, confermandosi come uno degli spazi più esclusivi dedicati al networking e agli incontri professionali dell’industria cinematografica internazionale. È un punto di ritrovo per produttori, registi e rappresentanti delle case di distribuzione che partecipano all’evento. La location si ripropone come un punto di riferimento durante il festival.

Lo Screen International Garden tornerà anche nel 2026 durante il Festival di Cannes, confermandosi come uno degli spazi più esclusivi dedicati al networking e agli incontri professionali dell'industria cinematografica internazionale. La nuova edizione sarà attiva nel corso della 79ª edizione del festival, in programma dal 12 al 23 maggio, uno degli appuntamenti più attesi e influenti del calendario cinematografico mondiale. Situato a pochi passi dalla celebre Croisette, il Garden rappresenta da anni un punto di riferimento per produttori, distributori, agenti di vendita, investitori e professionisti del settore audiovisivo provenienti da tutto il mondo.