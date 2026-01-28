Arriva una nuova condanna per l' ex vicesindaco Musca | tre anni e otto mesi per bancarotta

Un altro capitolo si chiude nella lunga serie di vicende giudiziarie di Giuseppe Musca. Questa volta l’ex vicesindaco di Ravenna, ora 75enne, ha ricevuto una condanna di tre anni e otto mesi per bancarotta. La sentenza arriva dopo anni di inchieste che lo hanno coinvolto nel mondo dell’immobiliare e della politica locale.

Si è concluso così il processo per il fallimento della Factory srl. Assolta invece la moglie dell'immobiliarista ed ex vicesindaco Si chiude con una condanna pesante un altro capitolo delle intricate vicende giudiziarie che vedono protagonista il 75enne Giuseppe Musca, immobiliarista ed ex vicesindaco di Ravenna. Il Tribunale di Ravenna ha infatti inflitto a Musca una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il fallimento della Factory srl e il reato di bancarotta. Musca si trovava già agli arresti domiciliari per un'altra condanna divenuta definitiva. La sentenza ha parzialmente accolto le richieste del sostituto procuratore Lucrezia Ciriello, che aveva invocato cinque anni per l'imputato principale, Musca, descritto dalla requisitoria come "direttore d’orchestra" e "dominus" dell’impresa, è stato riconosciuto colpevole di bancarotta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Musca Guida Fallimenti, un altro processo. Nuova condanna per i Musca: "Anche per due reati non contestati" Bancarotta fraudolenta da due milioni di euro, arriva una condanna La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Musca Guida Argomenti discussi: Cassino. Maltrattamento di animali: condanna a quattro mesi di reclusione. La rinascita di Fortunato e Margherita; Essere Animali: arriva una sentenza storica sul maltrattamento animali in un allevamento italiano; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; Fortunato e Margherita, cani dalla catena alla libertà: una sentenza che segna un confine contro gli abusi. Nuova condanna per l’ex vicesindaco e noto immobiliarista Giuseppe MuscaSi chiude con una condanna a tre anni e otto mesi il processo per il fallimento della Factory srl, società riconducibile all’immobiliarista ed ex ... ravennaedintorni.it Passaggi di proprietà fantasma. Arriva una nuova condannaLa sua agenzia di pratiche auto si intascava i soldi dei clienti per il passaggio di proprietà, che però non veniva inviato al Pra e quindi il veicolo restava intestato al precedente possessore. Per ... ilgiorno.it CRONACA SMS-trappola e finti poliziotti: attenzione alla nuova ondata di truffe L’allarme arriva dalla Polizia di Stato dopo l’aumento dei casi in provincia di Cuneo - facebook.com facebook Lotto, Enalotto e Superenalotto, da domani si cambia. Arriva nuova tranche di rincari per le sigarette ilsole24ore.com/art/lotto-enal… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.