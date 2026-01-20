Peste suina africana 12 nuove positività in una settimana

Secondo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, nell'ultima settimana sono state riscontrate dodici nuove positività alla peste suina africana tra i cinghiali nella nostra regione. L'aggiornamento, datato 18 gennaio 2026, evidenzia una situazione in evoluzione che richiede attenzione e monitoraggio continuo per prevenire la diffusione della malattia.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.989 casi. Stabili a 799 in Piemonte, crescono a 1.190 in Liguria. Fermi a nove i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Rimane invariato a 190 il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana. *nei dati statistici, nella tabella riassuntiva e nella mappa allegata viene attribuito ad Albenga il cinghiale positivo di indubbia provenienza ritrovato spiaggiato in quel territorio comunale.

