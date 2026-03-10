Pescia | esplosione all’alba in un’abitazione uomo disperso

All’alba, un’esplosione ha danneggiato una casa nella frazione di Aramo, nel comune di Pescia, probabilmente a causa di una fuga di gas. L’incidente ha provocato il disperso di un uomo all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi.

PESCIA (PISTOIA) – Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia. E' successo poco dopo le 5 di oggi, 10 marzo 2026. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso le ricerche di un uomo segnalato come disperso.

Pescia, 10 marzo 2026 – Esplosione ad Aramo, frazione nel comune di Pescia, poco dopo le 5 di questa mattina, 10 marzo.

