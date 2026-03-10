Esplode un'abitazione nel Pistoiese | si cerca un uomo disperso sotto le macerie
Un'esplosione ha danneggiato un'abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia, provocando danni strutturali e distruggendo parte dell'edificio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno valutando come possibile causa una fuga di gas. Al momento, si cercano un uomo disperso sotto le macerie e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.
Esplode un'abitazione a Pescia, in provincia di Pistoia. Sul posto i vigili del fuoco ipotizzano una possibile fuga di gas come innesco dell'incendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
