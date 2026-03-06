Pesce senza tracciabilità scatta il sequestro con sanzioni per 18mila euro

La Guardia di Finanza di Gallipoli ha sequestrato un carico di pesce privo di tracciabilità e ha applicato sanzioni per un totale di 18 mila euro. L’intervento, effettuato dalla Sezione operativa navale, fa parte di controlli specifici finalizzati alla tutela della filiera ittica e della sicurezza alimentare. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Si tratta di oltre un quintale di pescato. L'intervento della guardia di finanza si è svolto a Gallipoli. Dopo i controlli dell'Asl, il prodotto, in ottimo stato, è stato donato a un ente caritatevole locale GALLIPOLI – Non solo repressione, ma anche un gesto di concreta solidarietà. È questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dalla Sezione operativa navale della guardia di finanza di Gallipoli, impegnata in una serie di controlli mirati alla tutela della filiera ittica e della sicurezza alimentare. Durante l'attività ispettiva, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 115 chilogrammi di pesce di vario genere. Il prodotto è risultato completamente privo della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, violando le rigide normative europee che tutelano il consumatore finale.