Accessori per sigarette venduti illegalmente | sequestri e multe per oltre 12mila euro nei guai barista e fornitore

La Guardia di Finanza di Benevento ha intensificato i controlli contro il traffico illecito di accessori per sigarette, sequestrando merce illegale e multando per oltre 12.000 euro. Barista e fornitore finiscono nei guai, mentre le operazioni mirano a tutelare legalità e finanze pubbliche. Un intervento deciso per contrastare il mercato nero e proteggere consumatori e contribuenti.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha effettuato un'intensificazione dei servizi di contrasto e repressione dei traffici illeciti in violazione della normativa in materia di imposta sulla produzione e sui consumi. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Benevento, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, notavano che un soggetto a bordo di un furgone si era fermato presso un bar di Benevento e aveva scaricato e consegnato varie confezioni di cartone presso il predetto locale. Pertanto, i militari accedevano presso il bar e constatavano l'avvenuto acquisto in contanti di circa 35.

