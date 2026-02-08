Catania movida a rischio | blitz in due ristoranti multe per 24mila euro e sequestri di cibo pericoloso

La movida a Catania rischia di finire sotto i riflettori per motivi non piacevoli. Durante un blitz, le forze dell’ordine hanno controllato due ristoranti nel centro della città e hanno trovato cibo pericoloso. Sono state elevate multe per un totale di 24mila euro e sono stati sequestrati alimenti che rappresentavano un rischio per i clienti. La situazione mette in luce problemi di sicurezza e igiene in alcune attività della movida cittadina.

Catania è scossa da un’ondata di controlli che hanno svelato una realtà allarmante nel cuore della sua movida: due ristoranti sono stati sanzionati con una multa complessiva di 24.000 euro a causa di gravi irregolarità che hanno messo a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei clienti. L’operazione, condotta da una task force della polizia locale, dei tecnici del servizio sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, del corpo forestale e dei medici veterinari, ha portato alla luce una serie di violazioni che vanno dalla gestione inadeguata degli alimenti alla mancanza di misure di sicurezza basilari.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catania Movida Catania: ristoranti sotto controllo, 24mila euro di multe per irregolarità su sicurezza e accessibilità. Due ristoranti nel centro di Catania sono stati controllati domenica 8 febbraio. Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euro La Polizia di Stato ha controllato due ristoranti nel cuore della movida di Catania. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Catania Movida Catania, controlli nei locali della movida: multe e sequestro di alimenti. Il videoDue ristoranti della zona della movida catanese sotto la lente d’ingrandimento della task force coordinata dalla Polizia di Stato che ha provveduto a ... catania.gds.it Movida a Catania, rafforzati i controlli interforze nel weekendAnche nel fine settimana appena trascorso a Catania è stato attuato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore ... canalesicilia.it Catania, controlli nei locali della movida: multe e sequestro di alimenti. Servizio di Daniele Lo Porto facebook Due ristoranti della zona della movida catanese sotto la lente d’ingrandimento della task force coordinata dalla Polizia di Stato che ha provveduto a contestare sanzioni per un importo complessivo di 24 mila euro per le diverse criticità riscontrate. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.