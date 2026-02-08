Catania movida a rischio | blitz in due ristoranti multe per 24mila euro e sequestri di cibo pericoloso

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La movida a Catania rischia di finire sotto i riflettori per motivi non piacevoli. Durante un blitz, le forze dell’ordine hanno controllato due ristoranti nel centro della città e hanno trovato cibo pericoloso. Sono state elevate multe per un totale di 24mila euro e sono stati sequestrati alimenti che rappresentavano un rischio per i clienti. La situazione mette in luce problemi di sicurezza e igiene in alcune attività della movida cittadina.

Catania è scossa da un’ondata di controlli che hanno svelato una realtà allarmante nel cuore della sua movida: due ristoranti sono stati sanzionati con una multa complessiva di 24.000 euro a causa di gravi irregolarità che hanno messo a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei clienti. L’operazione, condotta da una task force della polizia locale, dei tecnici del servizio sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, del corpo forestale e dei medici veterinari, ha portato alla luce una serie di violazioni che vanno dalla gestione inadeguata degli alimenti alla mancanza di misure di sicurezza basilari.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Catania Movida

Catania: ristoranti sotto controllo, 24mila euro di multe per irregolarità su sicurezza e accessibilità.

Due ristoranti nel centro di Catania sono stati controllati domenica 8 febbraio.

Catania, controlli a due ristoranti in zona Movida: sanzioni per oltre 24.000 euro

La Polizia di Stato ha controllato due ristoranti nel cuore della movida di Catania.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catania Movida

catania movida a rischioCatania, controlli nei locali della movida: multe e sequestro di alimenti. Il videoDue ristoranti della zona della movida catanese sotto la lente d’ingrandimento della task force coordinata dalla Polizia di Stato che ha provveduto a ... catania.gds.it

catania movida a rischioMovida a Catania, rafforzati i controlli interforze nel weekendAnche nel fine settimana appena trascorso a Catania è stato attuato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore ... canalesicilia.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.