Pesce luna gigante | salvataggio fallito morto sulla sabbia

Un pesce luna di circa 2,50 metri e tra i tre e i quattro quintali è stato trovato senza vita sulla sabbia di Marina di Ravenna il 10 marzo 2026. L’esemplare, morto, era stato avvistato in acque vicine prima di essere recuperato e lasciato sulla spiaggia. Non sono stati registrati tentativi di salvataggio riusciti prima del decesso.

Un esemplare di pesce luna, lungo 2,50 metri e pesante tra i tre e i quattro quintali, è stato ritrovato morto sulla spiaggia di Marina di Ravenna questa mattina del 10 marzo 2026. L’animale era già stato segnalato vivo nei giorni precedenti e le biologhe del Cestha avevano tentato un salvataggio con il supporto della Capitaneria di Porto. Purtroppo, l’intervento non è riuscito a salvare la creatura che, nelle ore notturne tra lunedì e martedì, ha finito per arenarsi vicino alla diga. La scoperta avviene in un contesto climatico particolare: cielo grigio per nubi basse, temperatura di 13 gradi e venti leggeri da ovest a 2,4 nodi. La probabilità di pioggia si attesta al 5%, creando una mattinata cupa che sembra rispecchiare la drammaticità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesce luna gigante: salvataggio fallito, morto sulla sabbia Articoli correlati Leggi anche: Triste ritrovamento sulla spiaggia, morto arenato un gigantesco pesce luna: si era cercato di salvarlo giorni fa Bipres: 70 posti a rischio, fallito il piano di salvataggio. CgilBipres al Bivio: La Crisi di Rocca San Casciano Mette a Rischio 70 Posti di Lavoro La situazione di Bipres, azienda con sede a Rocca San Casciano,...