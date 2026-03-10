Triste ritrovamento sulla spiaggia morto arenato un gigantesco pesce luna | si era cercato di salvarlo giorni fa

Un grande pesce luna è stato trovato morto e arenato sulla spiaggia di Marina di Ravenna questa mattina, a pochi metri dalla diga. La carcassa, di dimensioni notevoli, è stata rinvenuta dopo che nei giorni precedenti si era tentato di salvarlo. La scoperta è avvenuta durante le prime ore del giorno, attirando l’attenzione di passanti e operatori.

Un esemplare raro lungo 2,50 metri e dal peso di almeno 3-4 quintali. Gli esperti del Cestha: "Eravamo intervenuti, ma era evidentemente in condizioni precarie" Una drammatica scoperta è stata fatta questa mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Proprio a pochi metri dalla diga è stato trovato un gigantesco pesce luna (nome scientifico: mola mola). Un ritrovamento che purtroppo non giunge inaspettato. Come viene spiegato dagli esperti del Cestha, centro di ricerche e studio degli ecosistemi marini e costieri con sede proprio a Marina, "qualche giorno fa era stato già segnalato un esemplare di pesce luna vivo, molto vicino al litorale". Era dunque partito un intervento delle biologhe del Cestha con il supporto della Capitaneria di Porto, per accompagnare al largo questo esemplare di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Orrore sulla spiaggia, ritrovamento choc: “Cinque teste mozzate e quel messaggio…”L’alba, il mare ancora calmo, le prime persone che scendono in spiaggia convinte di iniziare una giornata qualunque.

Ritrovato un rarissimo pesce liocorno sulla spiaggia di Milazzo: perché è così difficile incontrarne unoSulla spiaggia antistante il circolo del tennis e della vela di Milazzo è stato ritrovato un esemplare di pesce liocorno.

Aggiornamenti e notizie su Triste ritrovamento

Temi più discussi: Un’avventura sul mare. L’incontro con una tartaruga marina; ‘ Santa’: oltre settanta volontari a ripulire spiaggia e scogliera; Corpo di un sub ripescato, riconosciuto il corpo: È il mio Luigino.

Orrore in spiaggia: l'inquietante ritrovamento di un'anatra decapitataFonte: Facebook - Sei di Riva se... L’immagine, di per sé, è abbastanza cruda (per questo abbiamo deciso di pubblicarla in maniera oscurata, ndr): si tratta di un’anatra domestica decapitata, trovata ... bresciatoday.it

Trovato un cadavere sulla spiaggia vicino Latina: è un 56enne originario di CasertaIl corpo di un uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre sulla spiaggia di Minturno, in provincia di Latina. Si tratta di un uomo di 56 anni originario della provincia di ... fanpage.it

Le ricerche, poi il triste ritrovamento. E' accaduto ieri 27 febbraio - facebook.com facebook