Pesante sconfitta ad Ascoli per il Ravenna | ora anche il secondo posto è distante

Il Ravenna ha perso 2-0 contro l’Ascoli in una partita giocata ieri sera. La sconfitta ha allontanato ulteriormente i giallorossi dalla zona di vertice, rendendo più difficile il raggiungimento del secondo posto in classifica. La squadra marchigiana ha dominato il match, portando a casa i tre punti senza problemi. Ora il Ravenna si trova in una posizione di svantaggio rispetto alle rivali.

Arriva la prima sconfitta anche per Mandorlini. Con i sogni di promozione diretta ormai svaniti, si pensa al piazzamento in vista dei playoff Primo e secondo posto ormai sono sempre più lontani. Il Ravenna ha subito una pesante sconfitta ieri sera ad Ascoli, dove la squadra marchigiana si è imposta per 2-0 sui giallorossi. Le reti di Gori al 48esimo su calcio di punizione e il rigore finale di Galuppini al 92esimo confermano e anzi amplificano il sorpasso dei bianconeri, ormai saldi al secondo posto a +5 dal Ravenna, terzo con 57 punti. L'Arezzo invece rimane in vetta con 66 punti. Arriva dunque la prima sconfitta per mister Mandorlini alla guida del Ravenna, dopo due vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

