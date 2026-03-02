L’Ascoli aggancia il Ravenna al secondo posto Bianconeri col vento in poppa in vista del derby

L’Ascoli ha raggiunto il Ravenna al secondo posto in classifica e si prepara per il derby contro la Samb, in programma mercoledì sera alle 21. I bianconeri sono in buona forma e vogliono mantenere alta la pressione in vista della sfida. La partita si svolgerà allo stadio di Ascoli e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

L’Ascoli aggancia il Ravenna al secondo posto e si prepara all’infuocato derby con la Samb di mercoledì sera (ore 21). Nel big match di ieri l’Arezzo e i romagnoli non sono andati oltre l’1-1. L’esito ha permesso al Picchio di annullare il divario di punti che lo vedeva inseguire i giallorossi. Ora entrambe sono appaiate a quota 56 punti e si preparano a vivere il caldo testa a testa che si svilupperà da qui alla fine. I bianconeri stanno viaggiando forte grazie ad un rendimento costruito su grandi numeri. Le statistiche parlano chiaro con le recenti 3 vittorie su 3, che poi diventano 5 in 6 allargando il discorso a ritroso. L’Ascoli inoltre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due magie in cinque minuti, l'Ancona non sbaglia nel derby e aggancia il Teramo al secondo postoProsegue nel segno della vittoria - la terza consecutiva - il 2026 dell'Ancona, che piega l'Atletico Ascoli ed è ora attesa dalla semifinale di...

