Promozione | sconfitta pesante sul campo del Granamica e penultimo posto in classifica Gallo che batosta | ora si complica tutto
Il Gallo subisce una sconfitta pesante sul campo del Granamica e si trova al penultimo posto in classifica. La partita vedeva i padroni di casa segnare tre volte, con reti di Roda, Rossi e Vandelli, mentre i biancoverdi riescono a segnare solo un gol con Grosso. Tra i cambi, Tiengo, Avella Fr., e Curiale entrano nel secondo tempo. La situazione si complica per la squadra di Gallo.
Granamica 3 Gallo 1 GRANAMICA: Roda, Rossi, Vandelli (26’ st. Curiale), Grosso, Gomes, Armaroli, Ciafardini, Tassinari (15’ st Tiengo), Martuzzi (29’ st Avella Fr.), Baldazzi M. (22’ st Mantovani), Pizzirani (36’ st Baldazzi D.). All.: Valtorta. GALLO: Barbieri, Fratti (26’ st Pasquini), Tucci (20’ st Dovesi), Bertasi (22’ st Lupusor), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev (37’ st Franchi), Cottone, Berto (15’ st Mangherini), Mezzadri. All.: Zambrini. Arbitro: Topo di Cesena. Reti: 2’ pt Martuzzi (Gr), 30’ pt Martuzzi (Gr), 12’ st Martuzzi (Gr), 37’ st Mangherini (Ga). Note: ammoniti: Bertasi (Ga), Pasquini (Ga). BRUTTA BATTUTA d’arresto per il Gallo sul campo del Granamica, che si impone per 3-1 al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno avuto maggiore brillantezza e continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
