Promozione | sconfitta pesante sul campo del Granamica e penultimo posto in classifica Gallo che batosta | ora si complica tutto

Il Gallo subisce una sconfitta pesante sul campo del Granamica e si trova al penultimo posto in classifica. La partita vedeva i padroni di casa segnare tre volte, con reti di Roda, Rossi e Vandelli, mentre i biancoverdi riescono a segnare solo un gol con Grosso. Tra i cambi, Tiengo, Avella Fr., e Curiale entrano nel secondo tempo. La situazione si complica per la squadra di Gallo.