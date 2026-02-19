Sir Safety Perugia | Trionfo in Champions League 3-0 al Berlin Recycling Volleys e quarti di finale blindati

La Sir Safety Perugia ha vinto la partita contro il Berlin Recycling Volleys, causando la sua eliminazione e assicurandosi un posto tra le migliori otto squadre d’Europa. La squadra italiana ha dominato sul campo con un punteggio di 3-0, mostrando una prestazione solida e senza errori. La vittoria permette a Perugia di avanzare ai quarti di finale della Champions League, rafforzando la propria posizione in questa competizione. La squadra si prepara ora ad affrontare i prossimi avversari con fiducia.