Sir Safety Perugia | Trionfo in Champions League 3-0 al Berlin Recycling Volleys e quarti di finale blindati
La Sir Safety Perugia ha vinto la partita contro il Berlin Recycling Volleys, causando la sua eliminazione e assicurandosi un posto tra le migliori otto squadre d’Europa. La squadra italiana ha dominato sul campo con un punteggio di 3-0, mostrando una prestazione solida e senza errori. La vittoria permette a Perugia di avanzare ai quarti di finale della Champions League, rafforzando la propria posizione in questa competizione. La squadra si prepara ora ad affrontare i prossimi avversari con fiducia.
La Sir Safety Perugia Campione d’Italia in Champions League: Trionfo a Berlino e Volata Verso i Quarti. La Sir Safety Perugia ha conquistato un posto tra le migliori otto squadre europee di volley, dominando il Berlin Recycling Volleys con un netto 3-0 nella fase a gironi della Champions League il 18 febbraio 2026. La vittoria proietta la squadra umbra verso i quarti di finale con il ruolo di testa di serie, confermando un momento di forma eccezionale e un’ambizione crescente nel panorama continentale. Una Prestazione Dominante nella Capitale Tedesca. La partita, disputata davanti a ottomila spettatori nella capitale tedesca, ha visto i Block Devils imporre il proprio gioco fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Ameve.eu
LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si portano in testa al girone di Champions!La partita tra Perugia e Berlino, valida per la Champions League di volley 2026, si è conclusa con una vittoria per 3-0 a favore degli umbri.
LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-14 gli umbri si portano in testa al girone di Champions!Segui in tempo reale la partita tra Perugia e Berlin Recycling Volley, valida per la Champions League 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sir Perugia, al Palabarton la sfida con Piacenza. Russo: Dobbiamo essere subito aggressiviIl probabile sestetto di Perugia: Giannelli ad alzare e Ben Tara opposto, Russo e Solé al centro, Semeniuk e Plotnytskyi di banda, Colaci libero. I possibili titolari di Piacenza: ad alzare Porro in ... sport.quotidiano.net
Sir Perugia, il tecnico Lorenzetti: Vogliamo arrivare in fondo a tuttoPERUGIA - È cominciata la seconda settimana di preparazione atletica alla Sir Safety Perugia. Nove su quattordici i giocatori presenti in questa prima fase, gli altri sono ancora impegnati con le ... lanazione.it
NOTA STAMPA SIR SUSA SCAI PERUGIA del 16/02/2026 Intervento perfettamente riuscito sirsafetyperugia.it/new/intervento… #BlockDevils x.com
Maratona al Pala Barton Energy! Vince Perugia 3-2 Il racconto del match punto a punto… https://www.sirsafetyperugia.it/new/perugia-piacenza-finisce-al-tiebreak-come-allandata-i-block-devils-si-prendono-due-punti-preziosi #BlockDevils facebook