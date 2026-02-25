Milano sbriga la pratica Olympiacos | Pietrini alza il motore Egonu concretizza e quarti di Champions League

La partita odierna ha ben poco da dire: le rosablù hanno preso le redini del gioco nelle battute iniziali dei tre set, hanno allungato in maniera perentoria e hanno schiacciato le avversarie con parziali senza appello in appena 66 minuti di gioco. Alcune big sono rimaste in campo soltanto per i primi due set: l’opposto Paola Egonu (9 punti), la schiacciatrice Rebecca Piva (9), la centrale Hena Kurtagic (8), la palleggiatrice Francesca Bosio e il libero Eleonora Fersino. A risultato acquisito sono subentrate la regista Kamerynn Miner, il martello Khalia Lanier (4, in recupero fisico), l’opposto Vita Akimova (7), la centrale Nicole Modesti (1) e il libero Juliette Gelin che hanno affiancato la schiacciatrice Elena Pietrini (13 punti) e la centrale Benedetta Sartori (7), mentre è rimasta a riposo totale la centrale Anna Danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

