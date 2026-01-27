Perugia cantiere in piazza Matteotti Come cambia la viabilità

A partire da lunedì 2 febbraio, in piazza Matteotti a Perugia, sarà attivo un intervento di manutenzione sull’area carrabile tra via Oberdan e via Fani. L’intervento comporterà modifiche temporanee alla viabilità, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della zona. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire eventuali indicazioni temporanee per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Da lunedì 2 febbraio prende il via l'intervento di manutenzione dell'area carrabile di piazza Matteotti nel tratto compreso tra via Oberdan e via Fani. Il Comune di Perugia comunica che il cantiere sarà attivo per un mese, fino al 2 marzo 2026, salvo eventual imprevisti legati alle condizioni.

