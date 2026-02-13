No al nuovo Piano regolatore portuale di Salerno | domani l' incontro al Circolo Canottieri

Il Circolo Canottieri di Salerno ospiterà domani un incontro dedicato alla protesta contro il nuovo Piano regolatore portuale, che i cittadini e i comitati locali considerano dannoso per l’ambiente e il territorio. Il problema principale riguarda l’ampliamento del molo di ponente verso Vietri, che porterebbe alla perdita della metà della spiaggia libera di via Ligea. Questa decisione, ancora in fase di valutazione al ministero, ha sollevato molte critiche, soprattutto per il suo impatto sulla vivibilità e sull’economia turistica della zona. Un dettaglio che distingue questa protesta da altre è la forte partecipazione delle associazioni ambientaliste e dei residenti, pront

Il nuovo Piano regolatore portuale di Salerno, attualmente al vaglio ministeriale per i pareri di impatto ambientale, oltre all'ampliamento del molo di ponente verso Vietri che dimezzerebbe la spiaggia libera di via Ligea, prevede anche la riconversione della vecchia darsena. È prevista una colmata di cemento per realizzare una superficie molto più grande di piazza della Libertà che cancellerebbe le attuali attività esistenti. Lo sostengono i rappresentanti del Circolo Canottieri, dei Cantieri Soriente, dei concessionari dei pontili per le imbarcazioni da diporto, della piccola pesca e della flotta tonniera.