Apple e Google ufficializzano la collaborazione per potenziare Siri con Gemini

Apple e Google annunciano una collaborazione strategica per integrare i modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google in Siri. Questa partnership mira a migliorare le funzionalità dell'assistente vocale di Apple, offrendo agli utenti un’esperienza più avanzata e integrata. L’operazione rappresenta un passo importante nel settore dell’AI, unendo le competenze di due grandi aziende per sviluppare soluzioni più efficaci e innovative.

(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato l'integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google all'interno del proprio ecosistema. La scelta, arrivata dopo una fase di valutazione interna, punta a fornire una base tecnologica solida per le future evoluzioni di Apple Intelligence, ritenendo l'architettura di Mountain View la più idonea per supportare i propri modelli di .

