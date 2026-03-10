Persone naturali e strafottenti al teatro De Nardis di Orsogna

Venerdì 13 marzo alle 21 al teatro De Nardis di Orsogna si terrà la rappresentazione di “Persone naturali e strafottenti”, un testo di Giuseppe Patroni Griffi, noto drammaturgo italiano del Novecento. Lo spettacolo porta sul palco un’opera scritta negli anni Ottanta, che invita il pubblico a riflettere sulla natura e i comportamenti umani attraverso la scena. La pièce è in programma al teatro comunale di Orsogna.

Scritta nei primi anni Ottanta, l’opera, fra le più intense, controverse e celebrate del teatro italiano contemporaneo, rappresentò fin dal suo debutto un evento teatrale di grande impatto, suscitando discussioni e grande attenzione da parte della critica e del pubblico. Il testo di Patroni Griffi, infatti, affronta senza filtri temi delicati come la solitudine, la marginalità sociale, l’identità, il desiderio di riscatto e la dignità degli “ultimi”, attraverso personaggi straordinariamente vivi e autentici. Lo spettacolo, che torna a teatro a quarant’anni dalla sua prima rappresentazione, vede protagonista un cast di grande esperienza composto da Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, che è anche il regista, Guglielmo Poggi e Livio Beshir. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

