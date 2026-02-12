Madame curie - elogio dell' invisibile al Teatro di Orsogna

Al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna si è tenuto un evento speciale dedicato a Madame Curie, una scienziata che ha lasciato il segno nella storia. La serata ha unito teatro e cultura scientifica, portando in scena un elogio all’invisibile, a tutto ciò che spesso passa inosservato ma è fondamentale. La direttrice artistica Zenone Benedetto ha organizzato l’appuntamento nell’ambito della stagione di prosa, in collaborazione con il Comune di Orsogna. La serata ha attirato molti spettatori, interessati a scoprire una

Un appuntamento di tutto rilievo con una scienziata e una donna fuori dal comune al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna, nell'ambito della stagione di prosa per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il Comune di Orsogna. Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, è la volta di "Madame Curie - Elogio dell'Invisibile" del Teatro Lanciavicchio di Avezzano, compagnia storica del panorama teatrale abruzzese. Lo spettacolo è un intenso racconto dedicato alla figura di Maria Sklodowska Curie, una donna eccezionale, capace di trasformare la scienza e lo studio scientifico in una vera e propria "materia da favola", con passione, senso di responsabilità civile e profonda etica morale.

