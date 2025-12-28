Treno Italo investe una persona l' Alta Velocità si blocca a Firenze | ritardi fino a 120 minuti su tutta la rete

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la circolazione dei treni ad alta velocità è stata sospesa dalle 18.30 a causa di un investimento avvenuto nelle vicinanze della stazione. La situazione ha causato ritardi fino a 120 minuti su tutta la rete, mentre le autorità giudiziarie effettuano gli accertamenti necessari. La ripresa della circolazione dipenderà dall'evoluzione delle indagini e delle disposizioni delle autorità competenti.

La circolazione dei treni è sospesa dalle 18.30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi della. 🔗 Leggi su Leggo.it

treno italo investe una persona l alta velocit224 si blocca a firenze ritardi fino a 120 minuti su tutta la rete

© Leggo.it - Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 120 minuti su tutta la rete

Leggi anche: Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete

Leggi anche: Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 100 minuti su tutta la rete

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

treno italo investe personaTreno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi ... msn.com

treno italo investe personaTragedia a Firenze, persona investita sui binari: ritardi per Alta Velocità e Intercity - Dramma alla stazione di Firenze Rifredi, dove oggi una donna è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. msn.com

Firenze, treno investe persona alla stazione di Lastra a Signa: traffico ferroviario in tilt - Livorno dopo che una persona è stata investita da un treno nelle prime ore di venerdì nei pressi della stazione di Lastra a Signa, ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.