Il business dei facili permessi di soggiorno

Nel panorama dei permessi di soggiorno, emergono spesso offerte di servizi che promettono processi rapidi e risultati immediati. Tuttavia, molte di queste proposte sono promosse da professionisti che, dietro parcelle elevate, garantiscono documenti anche a chi non ne ha diritto. È importante affrontare queste situazioni con consapevolezza, affidandosi a canali ufficiali e professionisti qualificati per evitare rischi e complicazioni legali.

Sui social spopolano avvocati che, in cambio di laute parcelle, promettono documenti in tempi rapidi anche a chi non ne ha diritto. Le storie di chi chiede asilo seguono spesso un copione unico.. I legali: «Gli immigrati seguono il passaparola o la pubblicità sul web. Ma spesso le informazioni che ricevono sono parziali».

