Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto in sosta | Riccardo muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni, Riccardo Ferraiolo, ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un'auto in sosta in via Mannelli, Firenze. L’incidente ha avuto esiti tragici, e nonostante i soccorsi, Riccardo è deceduto. L’accaduto solleva ancora una volta la delicatezza e la pericolosità delle strade, richiedendo attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Riccardo Ferraiolo, 21 anni, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto in sosta in via Mannelli, a Firenze. L'incidente è accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, intorno alle 4.30. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Si schianta in moto contro un’auto in sosta e muore a 21 anni Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, Giuseppe muore a 18 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Si schianta in moto contro un guardrail il giorno di Natale, morto un 49enne: tragico incidente a Roma; Scontro tra scooter e auto: un ferito; Schianto in moto nella notte: il 34enne Fabrizio Bresaola non ce l’ha fatta; Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni: nel 2013 un incidente simile, ma si era svegliato dal coma. Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni - Riccardo Ferraiolo, 21 anni, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto in sosta in via Mannelli, a Firenze ... fanpage.it

