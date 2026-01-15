Putin tende la mano all’Europa | Pronti a ripristinare le relazioni con i Paesi Ue

Vladimir Putin ha annunciato la disponibilità a ripristinare le relazioni con l’Europa, sottolineando la volontà di dialogo e collaborazione. Questa apertura arriva in un momento di tensioni internazionali, con l’obiettivo di favorire un clima di maggiore stabilità e dialogo tra Russia e Unione Europea. Le dichiarazioni del presidente russo segnano un possibile passo verso una nuova fase nelle relazioni diplomatiche, in un contesto caratterizzato da molteplici sfide geopolitiche.

Dopo l'assist di Donald Trump, secondo cui a ostacolare le trattative per la pace in Ucraina è Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin prova subito ad approfittarne e tende la mano all'Europa. Lo fa sostenendo che Mosca "è pronta a ripristinare le relazioni con i Paesi europei ed è aperta alla cooperazione con tutti i Paesi senza eccezioni". Queste parole rappresentano, per il presidente russo, un'occasione per inserirsi proprio nel solco di quanto detto da Trump, che si è di nuovo schierato con Putin invece che con il leader ucraino. Putin, però, sottolinea anche come le relazioni attuali con molti Paesi europei, tra cui l'Italia, siano tutt'altro che buoni.

