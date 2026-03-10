Perché quest'anno la meta da non perdere è Lubiana tra leggende sui draghi e festival culinari

Quest’anno Lubiana si presenta come la meta da visitare, con un’atmosfera vivace e un’impronta sostenibile che attrae molti visitatori. La città è nota per le sue leggende sui draghi e i festival culinari che attirano appassionati da tutta Europa. Tra le sue vie si respirano tradizione e innovazione, rendendola una delle capitali più sorprendenti degli ultimi anni.

