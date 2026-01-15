Sanremo 2026 perché il Festival quest’anno è a fine febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 si terrà a fine febbraio, una scelta che rappresenta un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. Questa variazione nel calendario permette di adattarsi a nuove esigenze organizzative e di offrire un evento ancora più curato e puntuale, mantenendo intatto il suo ruolo di protagonista della scena musicale italiana. La datazione spostata introduce un nuovo ritmo alla tradizione, senza alterarne l’essenza.

Il Festival di Sanremo cambia passo e, almeno per una volta, sposta in avanti il suo tradizionale appuntamento invernale. L’edizione 2026 della kermesse canora più seguita d’Italia prenderà infatti il via martedì 24 febbraio, per concludersi con la serata finale sabato 28 febbraio. Una collocazione insolita, che non passa inosservata né al pubblico affezionato né agli addetti ai lavori, e che ha una ragione molto precisa, legata a un altro grande evento che non si poteva di certo rimandare. Perché Sanremo 2026 slitta. Il motivo del “ritardo” sulla tabella di marcia è dovuto alla programmazione Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

