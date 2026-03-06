Iran attacca i paesi arabi Trump | Nessuna trattativa solo una resa incondizionata

L'Iran ha attaccato alcuni paesi arabi, mentre gli Stati Uniti continuano a colpire obiettivi politici e militari in Iran senza pianificare un'invasione di terra. Il presidente americano ha dichiarato che non ci sono trattative in corso e che si tratta di una resa incondizionata. La situazione nel Medio Oriente resta tesa, senza ulteriori dettagli sulla possibilità di escalation.

La guerra in Medio Oriente. Al momento nessuna invasione di terra, dicono dagli Stati Uniti che continuano a colpire obiettivi politici e militari in Iran. "Nessuna trattativa, solo una resa incondizionata", chiarisce Trump. Servizio di Massimiliano Cochi

