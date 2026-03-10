Perché la guerra di Trump all’Iran rischia di essere un assist per Kim

La guerra di Trump contro l’Iran si sta ampliando, coinvolgendo vari attori nella regione, mentre la minaccia di un’escalation si fa più concreta. Le tensioni si sono intensificate con attacchi e sanzioni che colpiscono il regime di Teheran, aprendo la strada a possibili risposte militari. La situazione si complica ulteriormente con la presenza di Kim e il rischio che questa destabilizzazione favorisca anche la Corea del Nord.

L’operazione Epic Fury, che sta minacciando l’esistenza del regime di Teheran, non farà altro che rafforzare la sua idea della deterrenza nucleare come unica via per la sopravvivenza della Corea del Nord. L’espansione della guerra in Medio Oriente – e la minaccia esistenziale al regime di Teheran – stanno probabilmente rafforzando la decisione di Kim Jong-un di dotare la Corea del Nord di un arsenale nucleare, considerato dal leader supremo l’unica via per la deterrenza e, dunque, per la sopravvivenza stessa del regime di Pyongyang. È quanto si legge in un’analisi del Guardian, in viene anche evidenziato che stanno aumentando le speculazioni su un possibile incontro tra Kim e Donald Trump entro fine mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

