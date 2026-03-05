Dall' Ucraina a Gaza e all' Iran la terza guerra mondiale sta unendo i pezzi e Trump rischia grosso

Dall’Ucraina a Gaza e all’Iran, le tensioni internazionali si intensificano, coinvolgendo diversi paesi e regioni in un quadro di instabilità crescente. Trump ha parlato di un conflitto che dura da quattro settimane, riferendosi al periodo in cui gli Stati Uniti sono stati coinvolti in varie crisi. La situazione si sviluppa in un contesto di crisi globale senza precedenti.

Quando Donald Trump è passato dal prevedere una guerra contro l’Iran di pochi giorni a una guerra di quattro settimane, è stato fin troppo ottimista. Quello odierno non è che l’ultimo atto, finora, di un ininterrotto stato di conflitto che collega l’Ucraina a Gaza e Gaza all’Iran. Non a caso tutti e tre stagliati sulla cerniera tra Europa e Asia e nei punti nevralgici dei tre mari (Nero, Mediterraneo e Persico) che collegano la piattaforma continentale all’Oceano Indiano. Tre fronti di estrema distrazione per gli stanchi Usa, che ora temono il tempo più degli avversari. Perché Trump ha parlato di quattro settimane per la guerra in Iran... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Ucraina-Russia, Trump: “Basta giochi, si rischia terza guerra mondiale”

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”A Bruxelles il Consiglio Esteri Ue: focus su Ucraina, sanzioni, dazi e materie critiche.

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

