Un attacco militare congiunto tra gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha suscitato reazioni contrastanti negli Stati Uniti, dove solo il 27% degli americani approva l’operazione. La situazione ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio e ha alimentato tensioni internazionali, mentre il presidente statunitense si trova sotto pressione politica, con l’attenzione rivolta anche alle possibili ripercussioni sulla sua presidenza.

Solo il 27% degli americani concorda con l’operazione militare congiunta avviata da Trump insieme a Israele contro l’Iran. Questo secondo un sondaggio IpsosReuters pubblicato il 1 marzo, mentre per la rilevazione di Cnn del 2 marzo il 59% degli americani intervistati ha dichiarato di disapprovare la decisione degli Stati Uniti di intraprendere un’azione militare in Iran, mentre il 41% ha dichiarato di approvarla. Finora sono sei i soldati americani morti, e gli effetti dell’attacco si sono anche riversati sull’aumento dei prezzi dell’energia. Il costo del gas, ad esempio, ha sfondato la soglia dei 60 euro al megawattora, ai massimi da agosto del 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Morti, prezzi del petrolio e guerra diffusa: con l’attacco all’Iran Trump rischia la presidenza”

Il New York Times: "Con l'attacco in Iran Trump rischia la presidenza"Con la decisione di venerdì 27 febbraio di autorizzare la guerra contro l'Iran, "Trump sta correndo la più grande scommessa della sua presidenza,...

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gasDeciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Una selezione di notizie su Iran Trump

Discussioni sull' argomento La strada più pericolosa: perché Donald Trump ha deciso di bombardare l’Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, Trump: 48 leader eliminati in un colpo solo. Petrolio? Non mi preoccupa.

L'attacco all'Iran e Trump che vuole il cambio di regime #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

#Iran, #Trump: prevediamo 4-5 settimane di guerra, ma possiamo più a lungo x.com