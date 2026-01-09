Cantiere Pirp a Japigia in via Pascazio sorgeranno centro polifunzionale e auditorium da 237 posti

A Japigia, in via Pascazio, si sta sviluppando un nuovo centro polifunzionale e un auditorium da 237 posti, destinati a diventare un punto di riferimento nel quartiere. La struttura, prevista per essere aperta entro giugno 2026, offrirà spazi dedicati a diverse attività culturali e sociali, contribuendo al fermento urbano di Japigia con un’area moderna e multifunzionale aperta alla comunità.

Una struttura polifunzionale, nel quartiere Japigia, che sarà aperta al pubblico entro fine giugno 2026. Questa mattina gli assessori comunali alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e alle Culture, Paola Romano, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del progetto Pirp Japigia, in. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

