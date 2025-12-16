Riarmo Ue il Parlamento europeo accelera sul Piano | più fondi per gli investimenti nella difesa

Il Parlamento europeo accelera sul Piano di riarmo, approvando misure per aumentare i fondi destinati agli investimenti nella difesa. Con uno sforzo deciso, vengono dirottati finanziamenti esistenti dell’UE per rafforzare la base industriale e tecnologica europea, avanzando nel progetto Readiness 2030, noto come ReArm Europe.

Procede spedita l’Europa sulla strada del riarmo. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria, ha approvato una serie di nuove misure che mirano a rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea dirottando una serie di finanziamenti provenienti da fondi Ue già esistenti per implementare il piano di investimenti Readiness 2030, già noto come ReArm Europe. La legislazione, concordata con il Consiglio, è stata adottata in via definitiva con 519 voti a favore, 119 contro e 25 astensioni, e consentirà di destinare maggiori fondi dell’Ue agli investimenti legati alla difesa, modificando i criteri di finanziamento di programmi esistenti, fra i quali la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Step), Horizon Europe, il Fondo europeo per la difesa, il programma Europa digitale e il Meccanismo per collegare l’Europa (Cef). Lanotiziagiornale.it

