Durante il derby, l'allenatore ha abbandonato il campo prima della fine, come già accaduto in altre partite e all’andata. Questa volta, sembra che il motivo non sia solo scaramanzia, ma il suo stato d’animo durante la gara. In particolare, contro la Juventus, si è mostrato molto arrabbiato e ha lasciato gli spogliatoi prima del termine del match.

Minuto 47 del derby, mancano sgoccioli all’intervallo. Un’indecisione tra Estupinan e Maignan provoca un angolo per l’Inter. Max Allegri è ben fuori dalla sua area tecnica: sente il peso di quell’ultima palla da difendere prima di rientrare negli spogliatoi. Pietrificato nella postura, lancia un’occhiataccia alla sua area per controllare se la difesa (a zona sui corner) è impostata bene. Poi si gira verso la sua panchina e si avvia verso gli spogliatoi. Quell’angolo non lo vuole vedere. Il tutto si concluderà con un destro a lato di Barella. Max è già nella pancia di San Siro. E no, non è la prima volta. Allegri, in senso buono, è un vulcanico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché Allegri scappa negli spogliatoi prima della fine? Non è solo scaramanzia

Articoli correlati

Sinner racconta gli 8 minuti negli spogliatoi prima della svolta: “Ero solo, ha funzionato bene”Jannik Sinner dopo la vittoria contro Spizzirri agli Australian Open ha parlato di quanto successo negli spogliatoi dopo i crampi che sembravano...

La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleIndagano i carabinieri sulla rissa avvenuta al termine della partita tra le squadre under 17 dell'Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio.

Altri aggiornamenti su Perché Allegri

Discussioni sull' argomento Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-Inter; Allegri: Derby speciale, la classifica dimostra che l’Inter è la migliore. E sui fischi a Bastoni...; Fantacampionato, il vincitore della 27ª giornata è Marco Campolmi; Inter, Bonny si ferma: niente Coppa Italia. E per il derby...

Max #Allegri è un grande: non soltanto perché sta riportando il AC Milan dove merita. Ma anche perché si rende protagonista di gesti e pensieri come questi. Quali Leggete tutto nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri formidabile ma che peccato per lo Scudetto! Perché quello di #Ricci non è rigore e quello di #Bisseck sì x.com