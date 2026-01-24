Sinner racconta gli 8 minuti negli spogliatoi prima della svolta | Ero solo ha funzionato bene

Dopo la vittoria contro Spizzirri agli Australian Open, Jannik Sinner ha condiviso i momenti trascorsi negli spogliatoi prima della svolta. In un'intervista, il tennista italiano ha raccontato gli otto minuti di riflessione e concentrazione, sottolineando come quel breve periodo abbia avuto un ruolo determinante nel suo recupero e nella successiva prestazione in campo. Un episodio che evidenzia l'importanza della gestione emotiva e mentale durante le competizioni sportive.

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Spizzirri agli Australian Open ha parlato di quanto successo negli spogliatoi dopo i crampi che sembravano averlo messo al tappeto.

