von der leyen i nuovi dazi usa sono un errore

Durante il meeting al Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato che i nuovi dazi statunitensi rappresentano un errore, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale. Ha inoltre ribadito l'impegno dell'Europa per la sicurezza nella regione artica, sottolineando il ruolo centrale dell'Unione Europea nel garantire stabilità e dialogo con gli alleati. La posizione europea si inserisce nel contesto di un'attenzione crescente verso le sfide geopolitiche globali.

DAVOS (ITALPRESS) – "Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l'Europa è pienamente impegnata". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. "I dazi aggiuntivi proposti" sulle importazioni negli Usa dai Paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia "sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L'UE e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa".

Von der Leyen: "Nuovi dazi sono un errore, c'era accordo"Durante il suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'introduzione di nuovi dazi rappresenta un errore, evidenziando come fosse stato raggiunto un accordo in merito.

Von Der Leyen a Trump: «I nuovi dazi sono un errore. La nostra risposta sarà unita, inflessibile, proporzionale»All'apertura del WEF 2026 a Davos, si discute delle recenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, con Von Der Leyen che ha criticato i nuovi dazi di Trump, definendoli un errore.

