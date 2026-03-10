In Parlamento è stato creato un nuovo intergruppo tra rappresentanti di destra e sinistra, con la presenza di membri di Fratelli d’Italia, Azione e dell’ala anti-Schlein del Partito Democratico, guidata da una deputata. La formazione si è pronunciata in modo unitario su temi come il referendum sulla giustizia e il sostegno al governo pro-Pal. La decisione ha coinvolto politici di diversi schieramenti che collaborano su alcune questioni.

Un patto destra-sinistra che vede da un lato Fratelli d'Italia, al centro Azione di Calenda, a sinistra l'ala anti-Schlein del Pd, capeggiata da Pina Piciercno, ostile alla linea ufficiale del partito non solo sul referendum sulla giustizia ma anche sul fronte pro-Pal. Nasce così l'intergruppo parlamentare per il "Sì" al referendum che introduce la separazione delle carriere tra magistrati e giudici. Il gruppo "è aperto a tutti, chi vuole può aderire sempre con lo stesso spirito: riformismo trasversale e campagna per il si'", ha spiegato il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, di Fratelli d'Italia. Un patto per un riformismo trasversale che lascia ben sperare anche su altri fronti.

© Secoloditalia.it - Per sempre “Sì”: in Parlamento nasce l’intergruppo destra-sinistra, c’è anche l’anti-Schlein

