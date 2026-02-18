Calenda ora guarda a sinistra e si propone come anti-Schlein
Carlo Calenda ha deciso di spostarsi a sinistra dopo aver subito critiche per le sue posizioni troppo moderate. La causa è il suo tentativo di trovare un nuovo spazio politico, lontano dal centro. Questa mossa lo porta a presentarsi come un oppositore di Elly Schlein, cercando di distinguersi come una figura di rottura rispetto alla sua immagine precedente. Recentemente, ha fatto sapere di voler essere il punto di riferimento di chi si oppone alle spinte più radicali nel panorama politico.
La prima vittima della «radicalizzazione» che ha contagiato la politica italiana è Carlo Calenda (nella foto) sballottato prima a destra e ora a sinistra. Qualche settimana fa aveva indicato la Meloni come il «miglior ministro degli esteri» possibile. Ieri, invece, per l'adesione al «board of peace» di Trump il leader di Azione ha messo la premier nel mirino della sua filippica, la considera responsabile «di una pagina nera dell'Italia» e ha rincorso la Schlein per aderire alla mozione del «campo largo». Naturalmente il fido Richetti mette le mani avanti: «Non è una svolta a sinistra: il fatto è che la creatura di Trump è una minchiata». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
