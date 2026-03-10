Referendum da destra e sinistra nasce l’intergruppo dei parlamentari per il Sì | ecco chi c’è

Martedì 10 marzo si è formato un nuovo intergruppo parlamentare che sostiene il Sì al referendum. Alla creazione partecipano membri di diversi schieramenti politici, tra cui Fratelli d’Italia, alcuni dissidenti del Partito Democratico, Azione, Italia Viva e +Europa. L’iniziativa coinvolge rappresentanti di aree politiche diverse, unendo forze per sostenere la stessa posizione sulla consultazione referendaria.

Roma – Nasce martedì 10 marzo l ’intergruppo parlamentare per il Sì al referendum, da Fratelli d’Italia ai dissidenti Pd, passando per Azione, Italia viva e +Europa. A meno di due settimane dal voto del 22 e 23 marzo, la campagna referendaria entra insomma nel vivo. Come del resto dimostrato dalla discesa in campo di Giorgia Meloni, che non poteva trascurare oltre una consultazione il cui esito non sancirà il destino del governo, ma certo ne condizionerà il futuro, dato che a seconda che vinca il Sì o il No la premier si troverà a poter proseguire senza intoppi sulla via delle altre riforme in programma – dalla legge elettorale al premierato, passando per l’autonomia differenziata – oppure a rimanere sulla graticola tra guerra nel Golfo e rischi di crisi economica per il resto della legislatura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

