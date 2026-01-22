Buon compleanno Linda Blair Peppi Franzelin Fabio Mussi…

Oggi, 22 gennaio, si celebrano i compleanni di numerose personalità italiane e internazionali, tra artisti, politici, sportivi e professionisti. È un’occasione per ricordare figure di rilievo in vari settori e riconoscere il loro contributo alla cultura, allo sport e alla società. In questa giornata si uniscono auguri di buon compleanno a persone di diverse età e percorsi, testimoniando la varietà e la ricchezza delle loro esperienze.

Buon compleanno Linda Blair, Peppi Franzelin, Pietro Spagnoli, Diego Zanetti, Mario Lettieri, Giovanni Improta, Fabio Mussi, Jim Jarmusch, Stefano Nosei, Maino Marchi, Paolo Russo, Enrico Varriale, Francesca Guadagno, Veronica Tentori, Andrea Maccoppi, Alberto Frison, Francesco Renzetti, Nicolò Cazzolato, Giulia Bartolini, Beatrice Rana, Valentina Bergamaschi, Alice Tortelli. Oggi 22 gennaio compiono gli anni: Luigi Bares, ex calciatore; Carlo Usiglio, politico; Luigi Manna, politico; Pietro Ramella, scrittore, saggista; Paolo Angioni, cavaliere; Francesco Gurrieri, architetto; Gian Paolo Chiti, compositore, pianista; Diego Zanetti, ex calciatore, allenatore; Luigi Ferrando, vescovo; Giuseppe Visenzi, imprenditore, pilota moto.

