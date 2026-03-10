Nel corso di un mese, il Pentagono ha effettuato spese per un totale di 93 miliardi di dollari, la cifra più alta dal 2008. Tra le voci di spesa figurano acquisti di aragoste, ciambelle, migliaia di iPhone e un pianoforte. Questi acquisti si sommano a altre uscite di denaro che hanno attirato l’attenzione pubblica e dei media.

Il Pentagono ha speso in soli 30 giorni un totale di 93 miliardi di dollari, la cifra mensile più alta dalla crisi finanziaria del 2008, con una buona parte del bilancio utilizzata per acquisti difficilmente giustificabili come necessità militari. Secondo un'analisi dell'organizzazione di controllo dei conti pubblici Open the Books, una parte consistente degli esborsi riguarderebbe acquisti come un pianoforte a coda Steinway da oltre 98 mila dollari destinato alla residenza del capo di stato maggiore dell'Air Force, oltre 5 milioni di dollari in vari dispositivi Apple e milioni per prodotti alimentari di lusso come il granchio reale dell'Alaska e le aragosta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pentagono, spesi 93 miliardi in un mese: sul conto anche aragoste, ciambelle, migliaia di iPhone e un pianoforte

