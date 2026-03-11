Aragoste pianoforti e sticker di Frozen | il Pentagono spende 93 miliardi di dollari in un solo mese Ma c’è una spiegazione

A settembre dell’anno scorso, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha effettuato spese per 93 miliardi di dollari in un solo mese, una cifra che non si registrava dal 2008. Tra gli acquisti figurano aragoste, pianoforti e sticker di Frozen. La somma rappresenta una spesa record e ha attirato l’attenzione di chi analizza i bilanci militari del paese.

A settembre dello scorso anno, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha speso 93 miliardi di dollari in un solo mese, una cifra che non si vedeva dalla crisi finanziaria del 2008. Non tanto, o non solo, per assumere nuovi funzionari o espandere le proprie operazioni, quanto per comprare granchi, aragoste, salmoni e altri generi alimentari di lusso. Ad accorgersi delle spese pazze è la piattaforma investigativa Open the Books, che ha passato in rassegna i resoconti delle entrate e delle uscite del Pentagono. Come funziona la regola use-it-or-lose-it. Secondo quanto ricostruito, il dipartimento guidato dal segretario Pete Hegseth si è decisamente lasciato scappare la mano.