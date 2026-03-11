Il Pentagono ha speso 93 miliardi di dollari in un solo mese, secondo un’indagine condotta dalla piattaforma Open the Books. Tra le voci di spesa figurano acquisti di aragoste, bistecche, pianoforti e sticker di Frozen. La cifra impressionante ha attirato l’attenzione per la sua dimensione e per la varietà degli acquisti effettuati dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Novantatré miliardi di dollari: sono le spese pazze del Pentagono effettuate in appena un mese. A fare le pulci sulle entrate e le uscite del dipartimento della Difesa Usa è stata la piattaforma investigativa Open the Books. Quel che fa scalpore è che non si tratta solamente della cifra più alta dalla crisi finanziaria del 2008 ma soprattutto il modo in cui sono stati spesi questi soldi. Tra gli acquisti, infatti, figura un pianoforte a coda Steinway da oltre 98mila dollari, destinato alla residenza del capo di stato maggiore dell’Air Force, oltre 5 milioni di dollari per dispositivi Apple, mentre più di 3mila dollari sono stati spesi per acquistare sticker raffiguranti alcuni personaggi di cartoni animati per bambini, come Dora l’Esploratrice, Frozen e Paw Patrol. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Aragoste, bistecche, pianoforti e sticker di Frozen: così il Pentagono ha speso 93 miliardi di dollari in appena un mese

Articoli correlati

Aragoste, pianoforti e sticker di Frozen: il Pentagono spende 93 miliardi di dollari in un solo mese. Ma c’è una spiegazioneA settembre dello scorso anno, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha speso 93 miliardi di dollari in un solo mese, una cifra che non si...

Trump ricopre d’oro il Pentagono: Mille miliardi di dollari per la DifesaUn piano da circa mille miliardi di dollari: Donald Trump ha firmato il National Defense Authorization Act (Ndaa), il documento di bilancio della...

Approfondimenti e contenuti su Aragoste bistecche pianoforti e sticker...

Temi più discussi: Aragoste, bistecche, ciambelle, migliaia di iPhone e un pianoforte: così il Pentagono ha speso 93 miliardi in un mese; Il Pentagono spende 93 miliardi in un mese...tra pianoforti, aragoste e macchine per gelato; La notte degli Oscar su Rai1: la diretta dell'evento con Alberto Matano. Ospiti e inviati, chi ci sarà; Crans Montana, il sindaco indagato non si dimette: Continuo a lavorare con serenità.

Aragoste, bistecche, ciambelle, migliaia di iPhone e un pianoforte: così il Pentagono ha speso 93 miliardi in un mesePaese che vai, sprechi che trovi. Un'analisi dell'organizzazione di controllo dei conti pubblici Open the Books ha fatto emergere una serie di ... msn.com

Pentagono, spesi 93 miliardi in un mese: sul conto anche aragoste, ciambelle, migliaia di iPhone e un pianoforteIl Pentagono ha speso in soli 30 giorni un totale di 93 miliardi di dollari, la cifra mensile più alta dalla crisi finanziaria del 2008, con ... msn.com

Aragoste al Pentagono. Con Hegseth raggiunto un record mai visto di spese (civili) (di C. Renda) x.com

Aragoste fluorescenti e rospi saltatori sono i protagonisti assoluti delle foto vincitrici di quest’anno. https://l.euronews.com/XfmO - facebook.com facebook