Cervo cade dal dirupo e sfonda il tetto di una casa

Un cervo è caduto dal dirupo e si è schiantato sul tetto di una casa a Riola di Vergato. È successo giovedì sera, quando il grosso animale, scivolando lungo la scarpata, ha bucato il tetto di una abitazione di via Porrettana. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I residenti hanno chiamato i soccorritori, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’animale e riparare i danni. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, ma alla fine il cervo è stato liberato e

Un’incredibile vicenda, a lieto fine, quella che arriva da Riola di Vergato dove, nella serata di giovedì, un cervo è letteralmente piombato, dal tetto, in casa di un residente di via Porrettana. Erano circa le 20 e il cittadino era in casa e stava guardando la televisione. A un certo punto ha sentito un forte boato e ha percepito alcuni rumori insoliti provenire da una veranda-ripostiglio che è stata ricavata nell’intercapedine presente tra la casa e la parete della montagna. Il residente è andato a controllare che fosse tutto a posto ed ecco lì, fermo nell’intercapedine, un cervo dalla lunghe corna, immobile perché impossibilitato a spostarsi a causa della strettezza dello spazio in cui era precipitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cervo cade dal dirupo e sfonda il tetto di una casa Approfondimenti su Riola Vergato Cairo Montenotte, incidente mortale sul lavoro, operaio cade dal tetto di una casa che stava ristrutturando Tragedia tra Scafati e Pompei, cade dal tetto di casa sistemando l’antenna e muore sul colpo Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, si è verificato un tragico incidente tra Scafati e Pompei. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Riola Vergato Argomenti discussi: Cervo cade dal dirupo e sfonda il tetto di una casa. La Dolomiti Bellunesi Women cade 0-4 contro il Südtirol nella prima giornata di ritorno di Serie C femminile. Buon atteggiamento delle ragazze di Turra e positivo esordio del portiere Cervo. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.