“È stato come essere investito da un autobus: improvviso, brutale, completamente destabilizzante. Un attimo prima la vita era normale, un attimo dopo, tutto era cambiato.” In italiano, quando si vuole esprimere un’esperienza traumatica, di quelle che ti cambiano la vita, si dice “ è stato come finire sotto ad un treno”. Gli inglesi usano l’autobus come metafora dello stravolgimento che ti lascia annichilito ed è esattamente questa l’immagine che William ha utilizzato per descrivere quello che ha provato quando ha scoperto che Kate aveva un cancro e quando i due hanno dovuto informare i loro tre bambini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - William e il cancro di Kate: “Mi sono sentito come investito da un autobus. Improvviso, brutale, completamente destabilizzante”. Il retroscena sui giorni bui della malattia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Kate Middleton, il video sulla lotta contro il tumore: Ci sono giorni duri ma non si è soli; Kate Middleton parla del tumore in un nuovo video: Ci sono momenti di paura e sfinimento, ma non siete soli; Il principe William, Kate Middleton dà priorità alla famiglia rispetto al dovere, come dimostrato dalla gestione della diagnosi di cancro: autore; William e Kate celebrano San Valentino: lo scatto inedito condiviso sui social.

Kate Middleton e il cancro: «Non siete soli»In occasione del World Cancer Day, Kate Middleton torna a raccontare la sua esperienza con il cancro in un video condiviso sui canali ufficiali di Kensington Palace. Parla di paura e stanchezza, ma an ... vanityfair.it

Principe William e la battaglia contro il cancro di Kate: «Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli»La battaglia contro il cancro di Kate, le sfide dell'essere genitore, la malattia di suo padre Carlo. William, marito, padre e figlio oltre che principe, si racconta nell'intervista a Luciano Huck a ... ilmessaggero.it

Kate Middleton condivide il suo messaggio di speranza contro il cancro: «Non siete soli» In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Kate Middleton ha voluto rivolgersi a chi sta affrontando questa difficile sfida. In un breve video diffuso sull’acco facebook