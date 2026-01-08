Minneapolis | l' Ice uccide una donna Trump accusa la vittima Nella città di George Floyd un altro omicidio che divide l' America

A Minneapolis, nel Minnesota, un’altra tragedia ha coinvolto una donna vittima di un incidente legato al ghiaccio, mentre le accuse di Trump rivolgono il colpo alla vittima. La città, ancora scossa dalla morte di George Floyd cinque anni fa, si trova nuovamente al centro di un episodio che solleva interrogativi sulla gestione dell’autorità e sulla sicurezza dei cittadini. Un evento che riaccende il dibattito sulla giustizia e la responsabilità.

Un altro video riscrive la storia di un abuso delle autorità verso i cittadini. Sempre a Minneapolis, Minnesota, una città che credeva di aver imparato qualcosa cinque anni fa, dopo la morte di George Floyd, ucciso dalla polizia, e che invece si ritrova ancora una volta al centro di una morte «che non doveva accadere». L'agente spara e uccide: la ricostruzione Stavolta il video girato da una.

