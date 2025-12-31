Vucciria scade la pedonalizzazione di piazza Caracciolo | Senza interventi strutturali tornerà il degrado

Oggi si conclude l’ordinanza sperimentale di pedonalizzazione di piazza Caracciolo, alla Vucciria. La mancanza di interventi strutturali potrebbe favorire, in assenza di un presidio costante delle forze dell’ordine, un rapido ritorno al degrado dell’area. La scelta di proseguire con misure temporanee solleva la necessità di interventi più definitivi per garantire la sicurezza e la riqualificazione dello spazio pubblico.

Oggi scade l'ordinanza sperimentale di pedonalizzazione di piazza Caracciolo, alla Vucciria, e senza interventi strutturali c'è il rischio che l'area possa ricadere rapidamente nel degrado “quando il presidio delle forze dell'ordine verrà tolto”. E' quanto teme la consigliera di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

