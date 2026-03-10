Peaky Blinders Paul Anderson rivela il finale originale mai realizzato | Gli Shelby finivano così

In un’intervista, l’attore Paul Anderson ha condiviso il finale originale di Peaky Blinders mai andato in onda, rivelando che il creatore della serie aveva immaginato una conclusione molto diversa per i personaggi di Tommy Shelby e dei suoi fratelli. Secondo quanto riferito, Steven Knight aveva pianificato un epilogo differente rispetto a quello trasmesso, offrendo una versione alternativa della fine della storia.

Un'intervista rivela il finale originale mai realizzato di Peaky Blinders: il creatore Steven Knight aveva immaginato un epilogo molto diverso per Tommy Shelby e i suoi fratelli. Per anni i Peaky Blinders hanno costruito il proprio mito tra vicoli fumosi, ambizioni criminali e drammi familiari. Ora emergono nuovi dettagli sul finale originale della serie. Il progetto iniziale di Steven Knight prevedeva infatti un epilogo completamente diverso per la famiglia Shelby. Il finale originale di Peaky Blinders che non vedremo mai Quando Peaky Blinders debuttò nel 2013, pochi avrebbero immaginato che la storia della famiglia Shelby sarebbe diventata uno dei drammi televisivi più riconoscibili degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

